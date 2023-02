Subjekt-redaktør ut mot Rema 1000: – Pinglete og feigt

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

Subjekt-redaktør Danby Choi og kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen mener Rema 1000 burde stilt seg bak Sophie Elise.

Artikkelen er først publisert av kampanje.com.

Subjekt-redaktør Danby Choi er sterkt kritisk til at Rema 1000 pauser det planlagte samarbeidet med Sophie Elise. Danby Choi er nær venn av influenceren og har tidligere tatt henne i forsvar etter at den såkalte bildeskandalen eksploderte i norske medier denne uken.

– Dette er veldig skuffende. Jeg mener at de gir etter for helt urimelig og usaklig kritikk, sier Choi til Kampanje.

Ifølge God kveld Norge skulle Sophie Elise Isachsen etter planen ha lansert en ny merkevare under navnet «Candygirl» i Rema 1000 neste uke. Det er denne lanseringen som nå er satt på vent.

– Situasjonen som er nå er uavklart. Derfor har vi valgt å holde igjen lansering inntil vi vet litt mer, sier kommunikasjonssjef Hege Rognlien i Rema 1000 til God kveld Norge.

– Pinglete og feigt

Avgjørelsen blir tatt etter at Sophie Elise søndag publiserte et bilde av seg selv og en annen influencer på Instagram. Bildet viser de to sammen foran et speil. Kvinnen holder tilsynelatende en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

Subjekt-redaktøren påpeker at innholdet i posen som er synlig på bildet er ukjent og han advarer mot et «angiversamfunn og ryktesamfunn» basert på ubekreftede opplysninger.

– Rema 1000 bør tørre å stå rakrygget i noen valg nå, sier redaktøren.

Han frykter reaksjonene på bildet i stor grad kommer av at det er nettopp Sophie Elise som la de tut.

– Folk har lett for å bli kjempesinte på Sophie Elise av én eller annen grunn. Det gjør vondt å se.

– Kan du forstå at Rema 1000 av kommersielle hensyn tenker at dette ikke er det beste tidspunktet å lansere en ny produktlinje på?

– Ja, men jeg synes samtidig det er pinglete og feigt. Hvis Rema 1000 anser at de har et samfunnsoppdrag utover å tjene penger til seg selv, kan de stå rakrygget i valgene de tar.

– Følelser setter dagsorden

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen synes det er trist, men ikke overraskende at Rema 1000 nå gjør utsetter lanseringen.

– Det overrasker meg ikke at Rema 1000 utsetter lanseringen av godteriet til Sophie Elise. På den ene siden tar det i alle fall livet av alle spekulasjoner om at «dette var et nøye planlagt PR-stunt» om ikke annet. Samtidig synes jeg oppriktig det er litt trist at merkevarer som Rema 1000 ved å sette kampanjen på vent, blir med på hele «du er skyldig inntil det motsatte er bevist»-trenden, hvor følelser fremfor fakta får sette dagsorden, sier han.

Han mener det «er en utvikling som trenger en skikkelig debatt».

– Stadig mer av fokuset vårt handler om å finne feil hos andre, tolke det i verste mening, tillegge det alt av spekulasjoner, insinuasjoner, egne agendaer, konspirasjoner og direkte løgner, for å maksimere de negative følelsene, for å presse medier, virksomheter, organisasjoner og enkeltindivider til å gi etter for presset. En boikott- og kanselleringskultur som skaper et fattigere demokrati, hvor det å ikke delta blir det eneste riktige. Her kunne for eksempel Rema 1000 tatt et standpunkt, men velger i stedet den «trygge stien», sier han.