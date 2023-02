NRK forklarer seg om Sophie Elise-saken

Sophie Elise Isachsen har blitt kritisert for et Instagram-bilde. Flere mener NRK burde droppe sitt samarbeid med henne, men det vil ikke NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Sophie Elise har gitt NRK en forklaring om det omstridte bildet. – Forklaringen hun ga, gir ikke grunnlag for å avbryte samarbeidet, sier NRK-redaktør.

– Vi tok umiddelbart kontakt med Sophie Elise da vi ble varslet om bildet og hadde en grundig prat med henne. I samtalen sier hun tydelig ifra til oss om at hun ikke ønsker å uttale seg offentlig. I den situasjonen er det ikke riktig av oss å referere til hva hun har sagt i en konfidensiell samtale med NRK, skriver fungerende redaktør i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar i en kommentar hos Medier24.

– Det jeg kan si, er at forklaringen hun ga ikke gir grunnlag for å avbryte samarbeidet, sier Resar.

I innlegget skriver Resar at hun vil forklare hvorfor NRK svarer som de gjør i denne saken.

– Dette handler om at NRK ikke bare har et redaksjonelt ansvar, men også et ansvar som oppdragsgiver. Som oppdragsgiver må NRK ivareta Sophie Elise, både som innholdsleverandør til NRK og som menneske, skriver hun.

Søndag publiserte Sophie Elise bildet av seg selv og en annen influenser på Instagram. Den andre kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

NRK har et samarbeid med Sophie Elise gjennom podkasten «Sophie & Fetisha», og flere har tatt til orde for at NRK burde droppe podkasten.