NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 16. februar.

FBI ransaket universitet i Delaware i Bidens dokumentsak



FBI ransaket ved to anledninger de siste ukene University of Delaware i forbindelse med etterforskningen av president Joe Bidens håndtering av graderte dokumenter, ifølge CNN og nyhetsbyrået AP.

Bidens advokater samtykket til og samarbeidet ved begge aksjonene, får CNN opplyst av en kilde med kjennskap til etterforskningen. FBI har allerede ransaket og funnet dokumenter ved en tankesmie der Biden disponerte et kontor i Washington og ved Bidens bolig i Wilmington i Delaware. Også Bidens feriebolig ved Rehoboth Beach i Delaware har blitt ransaket.

Rapport: Russland sliter med å erstatte tapte stridsvogner

Russland har i løpet av krigens første år mistet rundt halvparten av sine beste stridsvogner og sliter med å erstatte dem, ifølge tankesmia IISS. På den annen side har russerne i stor grad bevart det mest av flyvåpenet sitt, og de kan komme til å bruke det mer aktivt i krigens neste fase, heter det i den siste utgaven av International Institute for Strategic Studies' årlige Military Balance-rapport.

I rapporten, som er et viktig referanseverktøy for forsvarseksperter, skriver IISS at så mange som halvparten av Russlands mest moderne stridsvogner kan ha gått tapt, og at Kreml er tvunget til å ta i bruk eldre vogner fra sovjet-tiden. IISS anslår at Russland har tapt mellom 2.000 og 2.300 stridsvogner, og at tapene på ukrainsk side er opptil 700.

Barnehagestreik fra torsdag morgen

Meklingen for ideelle og private barnehager i NHO førte ikke fram natt til torsdag, og det blir barnehagestreik fra arbeidstidens begynnelse torsdag morgen.

Streiken er foreløpig begrenset til seks barnehager der totalt 42 ansatte i ideelle og private barnehager i Trondheim, Drøbak, Oslo, Asker, Stord og Stavanger er tatt ut i streik. Fire av barnehagene drives av Frelsesarmeen.

Det er pensjonsspørsmålet som er årsaken til uenigheten.

Amnesty anklager peruanske sikkerhetsstyrker for overdreven voldsbruk

Peruanske sikkerhetsstyrker har brukt overdreven og iblant dødelig vold for å slå ned på protester mot landets regjering, mener Amnesty International. Organisasjonen la fram det de mener er bevis på anklagene for president Dina Boluarte onsdag. Ifølge Amnesty er det begått minst 46 menneskerettsbrudd.

Minst 48 personer har dødd i sammenstøtt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter siden det brøt ut uro 7. desember da ekspresident Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet.

USA: Iran-basert egypter er al-Qaidas nye leder

Den Iran-baserte egypteren Saif al-Adel er islamistgruppa al-Qaidas nye leder, ifølge USAs utenriksdepartement. Forgjengeren ble drept i et amerikansk angrep i juli.

– Vår vurdering er i tråd med FNs – at al-Qaidas nye de facto-leder Saif al-Adel har base i Iran, sa en talsperson for departementet onsdag. FN sa i en rapport tirsdag at oppfatningen blant de fleste medlemslandene er at Adel nå er gruppas leder.

Gruppa har imidlertid ikke formelt erklært at han er dens nye «emir» fordi Taliban-regjeringen i Afghanistan ikke har ønsket å erkjenne at den tidligere lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et amerikansk angrep i Kabul i juli, ifølge FN.