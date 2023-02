Får ikke starte Giske-lag i Bergen uten Ap-godkjenning

NTB

Om det skal opprettes nye Giske-lag rundt om i landet, må de godkjennes av Arbeiderpartiet. Trond Giske selv sier det er urealistisk.

I Bergen må de vente ett år til Bjørgvin Sosialdemokratisk Forum kan bli godkjent – hvis det i det hele tatt skjer, skriver Vårt Land.

– Vil du inn under paraplyen Ap i Bergen og bli et nytt lokallag der, så må det godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen var forrige helg, sier Ap-leder Henrik Jorem i Bergen til avisen.

Det betyr at Bjørgvin sosialdemokratisk forum må vente et helt år før de kan bli godkjent som partilag.

– De kan stiftes, men må godkjennes av årsmøtet i Bergen, og det var forrige helg, sier Jorem.

Han mener Arbeiderpartiet i Bergen ikke trenger nye lag og peker på at det er 16 lokallag i byen fra før.

Trond Giske selv sier til Dagbladet at det er urealistisk med flere avleggere slik som i Trondheim. Han peker på at det i Trondheim er en spesiell organisering som gjør det mulig å starte opp lag som Nidaros, men at det gjelder få andre kommuner.

– Du kan ikke lage et lag under et kommuneparti som ikke har lag fra før, sier han til avisen. Han avviser også at han er i ferd med å lage et parti i partiet.

Ifølge avisen foreligger det også planer om å stifte et sosialdemokratisk forum i Arendal – Nedenes sosialdemokratisk forum. Klassekampen skriver at det foreligger planer om et slikt forum også i Oslo og Bodø.