Avinor-ansatte vant i Arbeidsretten

NTB

Rundt 2.700 luftfartsansatte i Avinor har vunnet mot arbeidsgiveren i en viktig sak i Arbeidsretten. Seieren gir dem mer forutsigbarhet i jobben.

Stridsspørsmålet gikk på hvilken forutsigbarhet de ansatte skal ha på hvilke helger de skal jobbe eller ha fri, skriver FriFagbevegelse.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har tatt saken på vegne av de ansatte i Avinor. NTL mente at endring fra oppsatt arbeidshelg til fritidshelg, der arbeidstiden flyttes med kortere frist enn 13 uker, var tariffstridig.

Med et knapt flertall fikk forbundet gjennomslag i Arbeidsretten for sitt syn. Dommen kan ikke ankes og Avinor må derfor rette seg etter den.

– En stor lettelse, sier leder Ørjan Kvalvåg i NTL Luftfarten.

Bestemmelsen om 13 uker forutsigbarhet på arbeid- og fritidshelg har vært viktig for de ansatte i Avinor i mange år. Da de var statsansatte, gikk de i rullerende turnus og hadde denne forutsigbarheten på både arbeids- og fritidshelg.

– Dette er en viktig seier for våre medlemmer og vi er fornøyde med at Arbeidsretten slår fast at vår forståelse av den aktuelle bestemmelsen i tariffavtalen er rett. Nok en gang ser vi hvor viktig det er å være organisert og ha tariffavtale på arbeidsplassen, sier forbundsleder Kjersti Barsok i NTL.