Kvinne som ble forbyttet som baby, går til sak mot kommune og stat

En kvinne på Vestlandet har i over 60 år levd uten å vite at hun ble forbyttet på fødestuen, selv om både den biologiske moren, kommunen og Helsedirektoratet visste om det. Nå går hun til sak både mot kommunen og staten. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

En kvinne på Vestlandet går til sak både mot Herøy kommune og staten etter at hun i over 60 år har levd uten å få vite at hun ble forbyttet på fødestuen.