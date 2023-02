Bystyret i Kristiansand ber regjeringen stanse planene om deling av kommunen

NTB

Et stort flertall i bystyret i Kristiansand gir regjeringen klar beskjed om å stanse alle planer om å dele kommunen, skriver Fædrelandsvennen.

44 stemte for at hele saken avsluttes, mens 27 ville gå videre og avholde folkeavstemning, skriver avisen.

Vedtaket onsdag kveld innebærer at bystyret anser seg som ferdig med saken. Dermed blir det opp til regjeringen hvordan saken håndteres videre. Men hva som skjer nå er helt i det blå. Regjeringen har sagt at de ønsker en innbyggerhøring om deling. Aller helst vil de at det skal skje gjennom en folkeavstemning.

Det har skapt frustrasjon i Arbeiderpartiet i Kristiansand.

Tidligere gruppeleder Mette Gundersen i Ap sa under debatten onsdag at bystyret har fulgt Hurdalsplattformen i denne saken. Der står det at kommuner som er slått sammen med tvang, kan deles når de selv ber om det. Bystyret stemte nei til deling i 2021.

– Dette respekterte ikke regjeringen, og det er et alvorlig tillitsbrudd, sa Gundersen, ifølge Fædrelandsvennen.

Regjeringen har så langt ikke ønsket å svare på hva de foretar seg dersom bystyret nekter å gjennomføre folkeavstemning. En mulighet er at en innbyggerhøring blir gjennomført ved en meningsmåling.

Kommunalpolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, ber nå Støre og regjeringen lytte til kommunen.

– Kommunen har gitt klar beskjed, og Støre må lytte. Ellers vil tid og ressurser som skal brukes på å utvikle gode tjenester, ende opp med å bli slukt av revers og oppsplitting. Folk som nå opplever høye renter, dyr strøm og prisøkninger får det ikke bedre av at opp mot 400 millioner kroner sløses bort på Vedums prestisjeprosjekt, sier Kapur i en melding til NTB.