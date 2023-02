Regjeringen skjerper reglene for strømselskapene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha slutt på at strømselskaper bryter regelverket og lurer kunder inn i dyre strømavtaler.

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha bukt med at strømselskapene ikke følger regelverket. Nå er oppryddingen i gang.

– Det er et virvar, sier Aasland til Dagbladets Børsen.

Overfor avisa varsler han to nye grep:

* Det skal bli vanskeligere å få konsesjon til å selge strøm. Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som har ansvaret for konsesjonen til strømselskaper, skal også se på tiltak som gjør at det blir lettere å miste konsesjonen om man ikke følger reglene, og innføre sanksjoner mot selskaper som bryter regelverket.

* Innføre et krav til strømsalgselskapene og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge om å utvikle og innføre en standard spotpris-avtale. Alle selskapene må tilby den samme avtalen.

Forbrukerrådet har tidligere gått ut og advart kraftig mot strømselskaper som bryter reglene.

– Vi har å gjøre med en bransje som er tuftet på å dytte og lure forbrukerne inn i dårlige avtaler. Store som små aktører lurer kundene til å betale dyrt for strømmen, uttalte direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket nylig.

– Det er veldig urovekkende at det er såpass mange strømsalgselskaper som bryter regelverket, sier Aasland.