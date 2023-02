Jotun leverte historisk gode tall til tross for et utfordrende år

NTB

Jotun fikk i fjor en omsetning på 27,8 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med året før – og rekord for malingsprodusenten.

Økningen på 5 milliarder kroner er drevet av vekst i samtlige av malingsprodusentens segmenter, skriver Jotun i en pressemelding.

Driftsresultatet ble 3,7 milliarder kroner, opp 19 prosent. Dette forklares i hovedsak av volumvekst, prisøkninger og god kostnadskontroll. Også valutaeffekter på grunn av en svakere norsk krone bidro positivt.

Den positive utviklingen kom i et år der de globale utfordringene sto kø, skriver selskapet. De nevner krigen i Ukraina, covid-effekter, energikrise, inflasjon og turbulente råvare- og logistikkmarkeder som noen av utfordringene.

Resultatet før skatt endte i fjor på 3,1 milliarder. Det er en økning på 10 prosent fra 2021, da resultatet lå på 2,8 milliarder kroner.

– 2022 var et utfordrende og begivenhetsrikt år for Jotun. Til tross for alt som skjer rundt oss, tok vi markedsandeler i en rekke markeder. Sterk vekst, dyktige medarbeidere og god kostnadskontroll sørget for ny omsetningsrekord og det høyeste resultatet i selskapets historie, sier konsernsjef Morten Fon.