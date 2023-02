Ap-strid om vedtekter – landsstyremøtet trosset Giske

NTB

Arbeiderpartiets landsstyremøte sluttet seg tirsdag til et forslag som vil begrense makten til Trond Giskes Nidaros, partiets største lokallag.

– Det er ikke annet å si enn at det overrasker meg ikke. Jeg håper likevel at ledelsen ser på det forslaget vi har kommet med, så vi slipper å ta kampen helt fram til landsmøtet, sier Nidaros-leder Giske til Adresseavisen.

Tirsdag kveld holdt Nidaros Sosialdemokratisk Forum et hastemøte om vedtektsendringene som er foreslått av Aps sentralstyre. Samtidig holdt landsstyret et møte der de enstemmig sluttet seg til forslaget, ifølge VG .

– Sentralstyrets innstilling ble lagt fram, og vi hadde en god diskusjon rundt dette. Det endte med en enstemmig tilslutning, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet.

Vedtekts-strid

Striden står om hvorvidt lokallagsmedlemmer som ikke bor i kommuner hvor lokallaget hører til, skal telle med når man fordeler delegater på landsmøtene.

Kun Nidaros-medlemmer som er registrert bosatt i Trøndelag, vil telle med når delegatene til landsmøtet regnes ut, dersom forslaget blir endelig vedtatt.

Ettersom Giskes lokallag har medlemmer fra hele landet, vil endringen dermed svekke hans makt.

Advarer mot forslag

Giske advarte mot endringene da han talte til lokallaget tirsdag kveld.

– En kan spørre om disse endringene hadde kommet hvis Nidaros hadde heia på alt regjeringa gjorde på strøm, eller at pensjonistløftet ble brutt, eller andre saker hvor vi har vært kritiske. Hvorfor ble ikke Nidaros en gang tatt med på råd om hvordan dette skal gjøres? Det er ingen tvil om at det angår oss mest, sa Giske.

Forslagsfristen til landsmøtet har utløpt, men Giske er klar på at han likevel vil spille inn et motforslag fra Nidaros, og han håper ledelsen vil se på forslaget for å unngå en kamp fram til landsmøtet i begynnelsen av mai.

– Det er aldri for sent å komme med løsninger, så jeg håper at vi blir lyttet til når vi nå har strekt ut ei hånd og fridd til partiet sentralt på valentinsdagen, sier Giske til Adresseavisen.

Høy medlemsvekst

1. januar i år hadde Nidaros Sosialdemokratisk Forum rundt 3.000 medlemmer. Nå har de over 4.000 medlemmer, hvorav 1.000 av dem er nye siden sentralstyrets forslag ble lansert i forrige uke.

Om lag en tredel av medlemmene er fra Trondheim, og om lag halvparten er fra Trøndelag.

Tirsdag ble det kjent at en egen versjon av Nidaros vil startes opp i Bergen, skrev Vårt Land. Det nye lokallaget vil få navnet Bjørgvin sosialdemokratisk forum. Oppstarten av det nye lokallaget skjer i protest mot nye partiregler.

Aps største lokallag

Nidaros har på kort tid gått fra å være et sovende lokallag i Arbeiderpartiet til å bli Giskes nye maktbase og Aps største lokallag, etter at han ble leder i november 2021. Da hadde han mislyktes i et forsøk på å kapre vervet som fylkesleder i Trøndelag.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet på nyåret 2018 etter at flere kvinner varslet om ham. Partiledelsen konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har bestridt dette og også flere av varslene, men har også beklaget sin opptreden.