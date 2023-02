Norsk leder i investeringskomiteen i Nato

NTB

Seksjonsleder for Nato-infrastruktur i Forsvarsmateriell Eli Myrkaskog er blitt bekreftet som leder for investeringskomiteen i Nato.

– Etter bred støtte fra våre allierte har Norge fått valgt inn Eli Myrkaskog som leder for investeringskomiteen i Nato. Myrkaskog har et bredt nettverk blant nasjonene og staben og besitter kvalifikasjoner og erfaring som gjør henne godt kvalifisert til dette vervet, sier Frede Hermansen, departementsråd i Forsvarsdepartementet, i en pressemelding.

Forsvarsdepartementet nominerte Myrkaskog i november, og bekreftelsen fra generalsekretær Jens Stoltenberg kom i begynnelsen av februar. Myrkaskog har blitt valgt for en periode på to år.

Investeringskomiteen er ansvarlig for oppfølgingen av Natos investeringsprogram for sikkerhet (NSIP). Komiteen godkjenner investeringsprosjekter for medlemslandene og Natos etater.

– Jeg er stolt og takknemlig for å ha blitt valgt til å lede investeringskomiteen i Nato. Jeg har hatt gleden av å jobbe med NSIP på vegne av Norge i mange år, og det er verdifull erfaring å ha med seg inn i jobben, sier Myrkaskog.