Skjøter ble utført med elektrikerteip på Follobanen

NTB

Kabler som brant på Follobanens høyspentanlegg, ble kun skjøtet med PVC-teip, heter det i Bane Nors tekniske rapport om problemene på strekningen.

Det var ingen rullefjær eller andre sterkere klemforbindelser i disse skjøtene, skriver Teknisk Ukeblad.

Opplysningene kommer fra Bane Nors tekniske rapport, som ble publisert mandag kveld.

– Skjøtene var verken håndverksmessig godt utført eller utført på en måte som ivaretok kabelskjermens kapasitet over skjøten, sier konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor.

PVC-teip, også kalt elektrikerteip, er ikke en vanlig måte å sammenkoble jording i skjøtesett, ifølge Morten Bleken. Han er leder for opplæringskontoret Elkraft.

Den vanligste måten å skjøte høyspentkabler på i Norge er skjøtekit med spiralfjær, som blir levert med tydelige monteringsanvisninger.

– Skjøtekittet er med for å sikre at man opprettholder jording gjennom skjøten. Det er veldig viktig å følge monteringsanvisningen til det bestemte skjøtekittet du bruker, og at man benytter seg av komplette sett, ikke bare deler av et kit, sier Bleken.