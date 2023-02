Bill Gates skryter av norske politikere

F.v.: statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), FNs visegeneralsekretær Amina Jane Mohammed og Bill Gates på scenen under Oslo Energy Forum som blir arrangert i Oslo rådhus tirsdag. Les mer Lukk

NTB

Den amerikanske forretningsmagnaten Bill Gates skryter under et norgesbesøk av engasjementet norske statsledere har vist for globale helsespørsmål.