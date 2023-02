Tina Jørgensen-saken henlagt på bevisets stilling

NTB

Riksadvokaten har avgjort at siktelsen mot Johny Vassbakk i Tina Jørgensen-saken skal henlegges. Dermed står saken fortsatt uoppklart.

Etterforskerne varslet allerede i fjor høst at siktelsen i Jørgensen-saken mot Vassbakk, som nylig ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995, ville bli henlagt. Tirsdag får Aftenbladet opplyst at Riksadvokaten har gitt ordre om at saken skal henlegges.

– Riksadvokaten kan ikke se at det nå foreligger etterforskningsskritt som i rimelig grad av sikkerhet vil bidra til å opplyse saken, sier statsadvokat Folke Åmlid.

Med siktelsen henlagt er drapet fortsatt uoppklart. En av Vassbakks forsvarere, advokat Stian Bråstein, sier til avisen at han ikke er overrasket over henleggelsen.

– Dette samsvarer med innstillingen fra politiet og de vurderingene vi selv har gjort over lang tid. Etterforskningen har ikke gitt grunnlag for en slik anklage mot vår klient, sier Bråstein.

Vassbakk har også anket dommen i Tengs-saken til lagmannsretten.

– En skuffelse

Bistandsadvokaten til Jørgensens mor, Kjærsti Jæger, sier henleggelsen ikke kom som en overraskelse.

– Nå når Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen er det ikke noen overraskelse, men selvsagt en skuffelse. Familien hadde selvfølgelig håpet at de denne gangen kunne fått en oppklaring i saken, sier Jæger til TV 2.

Flere menn har gjennom årenes løp vært siktet for drapet, men siktelsene har blitt frafalt.

– Det er vanskelig og en stor belastning. Når du ikke får svar, er det vanskelig å komme videre. Innimellom er det litt optimisme. Og så kommer skuffelsen likevel. Det er tøft å stå i dette, sier Jæger til Aftenbladet.

Til VG sier Jæger at håpet om en oppklaring alltid vil være der, selv om det blir vanskeligere å komme til bunns i saken ettersom årene går.

Reagerer på tidsbruk

Tina Jørgensen forsvant sporløst 24. september 2000 etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. Hun ble funnet drept i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren 26. oktober samme år.

I 2003 ble saken henlagt. I oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den da 16 år gamle drapssaken – og konkluderte i april 2018 at saken burde etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

I august i fjor opplyste politiet at Vassbakk også var siktet for drapet på Tina Jørgensen. 52-åringen har hele veien nektet all skyld i begge sakene. Nå er han dømt for Tengs-drapet, mens siktelsen er frafalt i Jørgensen-saken.

Vassbakks andre forsvarer, advokat Stian Kristensen, reagerer på at Riksadvokaten har brukt over to måneder på å komme fram til dette.

– Denne siktelsen har hengt som en skygge over vår klient. Det er uforståelig at Riksadvokaten har brukt så lang tid på å henlegge en sak hvor det ikke er fnugg av bevis, sier Kristensen til Aftenbladet.

Vil fortsatt oppklare

Henleggelsen kom 13. februar, og dagen etter ble den oversendt Sør-Rogaland politidistrikt.

Politiinspektør Unni Byberg Malm sier til Aftenbladet at de ikke vil legge vekk Tina Jørgensen-saken selv om siktelsen mot Vassbakk er henlagt.

– Påtaleansvarlig jurist og etterforskningsleder vil jobbe med denne helt til vi er i mål, og så lenge vi er ansatt i politiet. Det er føringene som er gitt. Vi har en svært lav terskel for å følge opp og etterforske det som tilflyter oss av tips og opplysninger. Vi er lovet de ressursene vi trenger til å gjøre dette, sier politiinspektøren.