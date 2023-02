Hilde Hummelvoll åpner opp om brorens bortgang

– Jeg var rett og slett helt knust, sier den tidligere NRK-programlederen.

Den populære TV-personligheten Hilde Hummelvoll (62) snakker i et stort intervju med Dagbladet om livets oppturer og nedturer.

En av de største nedturene kom høsten 1992. Broren Helge mistet livet, kun 29 år gammel.

Helge var fotograf og var på en reportasjetur i Sør-Sudan for å fotografere hvordan barnesoldater ble brukt i krig. Ved en tilfeldighet havnet FN-bilen Helge satt i midt i et internt oppgjør mellom rivaliserende grupperinger, skriver Dagbladet.

– Jeg ble da minnet om at selv avtaler inngått med Gud ikke er noen garanti for trygghet. Etter Helges død måtte jeg finne ut om jeg faktisk trodde. Jeg spurte meg selv og andre om det faktisk var mulig å tro på en Gud. Jeg var rett og slett helt knust, sier Hilde Hummelvoll til Dagbladet.



Apatisk

Etter brorens bortgang gikk Hummelvoll inn i en tung periode. Hun forteller at hun nærmest var apatisk døgnet rundt, og hun hadde vanskelig for å skjønne hvordan hun skulle klare å leve videre.

Hummelvoll har i løpet av karrieren vært programleder for en rekke populære underholdningsprogrammer på NRK. «Forandring fryder», «Åpent hus», «Kaoskontroll», «Lørdagsrarieté», og «Frokost-TV» er blant programmene Hummelvoll har ledet.

Likevel er hun kanskje mest kjent for å lede «Kvelden før kvelden» på lille julaften i en årrekke. To ganger har hun mottatt Gullruten for beste programleder.

Uaktuelt med comeback

Hilde Hummelvoll ledet «Kvelden før kvelden» sammen med det som skulle bli hennes neste ektemann, Petter Nome, i 2007. Les mer Lukk

Hummelvoll begynte i NRK i 1986. 25 år senere sa hun opp jobben, og trakk seg tilbake fra rampelyset. Siden har hun jobbet som lærer på en videregående skole i Drammen. Det har hun ikke angret et sekund på, medgir hun overfor Dagbladet.



Et TV-comeback virker ikke særlig aktuelt.

– Nei, jeg skjønner ikke helt hva det skulle være. Dessuten kommer jeg garantert til å grue meg mer enn til å glede meg, så hvorfor skal jeg da gjøre det? Nei, jeg stortrives her jeg er nå. Og det er virkelig en minst like morsom jobb som den jeg hadde før, sier Hummelvoll til Dagbladet.