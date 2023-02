NRK: Ingen konsekvenser for Sophie Elise

Det skriver VG etter omstridt Instagram-publisering.

Tirsdag morgen sa fungerende redaktør i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, til VG at «NRK ønsker å ha en grundig prat» med Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som «Sophie Elise», før de uttaler seg om saken. Rundt klokken tolv samme dag bekrefter Resar at de har vært i dialog med influenseren.

– Det aktuelle bildet er ikke tatt i NRK-sammenheng eller postet på noen av NRKs plattformer, så det blir ikke riktig at vi skal kommentere det, sier Resar i en e-post til VG.

Videre forteller hun at dette ikke får konsekvenser for samarbeidet mellom Isachsen og NRK.

Slettet

Kringkastingsrådet har fått 200 klager på saken tirsdag formiddag, skriver VG.

Bakgrunnen for den grundige samtalen er at NRKs samarbeidspartner, Sophie Elise, søndag publiserte et Instagram-bilde som etter kort tid ble slettet.

På bildet, som Isachsen delte med sine 581.000 følgere, poserer hun med en annen profil foran et speil. På bilde kan man se at den andre profilen holder en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Bildeteksten lød som følger: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

Mye oppmerksomhet

VG har forsøkt å komme i kontakt med både Isachsen og den andre profilen, men ingen av dem har besvart avisens henvendelser.

Hver torsdag publiserer NRK episoder fra podkasten «Sophie & Fetisha», en podkast NRK har vært tydelige på at de lager for å nå et ungt publikum. Samarbeidet mellom Isachsen og NRK har fått mye oppmerksomhet de siste månedene, og da podkasten ble lansert i fjor, mottok Kringkastingsrådet 42 klager, ifølge VG.