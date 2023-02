Oslo kommune skal granske om eldre får i seg nok mat

NTB

Oslo kommune skal granske om eldre som mottar hjelp av hjemmetjenesten, får i seg nok mat.

Kommunerevisjonen gjorde en lignende undersøkelse i 2018. Den undersøkelsen viste nedslående resultater, ifølge leder av bystyrets kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H).

Til NRK sier Kvisgaard at de på grunn av det som nå har dukket opp rundt hjemmetjenesten, vil finne ut om dette har blitt bedre og om arbeidet har blitt systematisert siden den tid.

Noe av det som ble avdekket i 2018, var at ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten var for dårlig dokumentert og at det derfor var vanskelig å vite om brukerne spiste nok. Granskningen blir trolig ikke gjennomført før etter sommeren.