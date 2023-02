Svakere resultat for Orkla tross økte driftsinntekter

NTB

Orklas driftsinntekter økte med 15 prosent, til 16 milliarder kroner i 4. kvartal. Resultatet falt likevel åtte prosent til 1,7 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet en omsetning på 15,57 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 14,03 milliarder på samme tid året før.

Likevel er det et svakere resultat for dagligvaregiganten. Konsernets resultat før skatt endte på 1,7 milliarder kroner, noe som var en nedgang på 8 prosent.

– I 4. kvartal opplevde vi økte kostnader gjennom hele verdikjeden. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer, sier konsernsjef Nils K. Selte.

Tirsdag morgen la Orkla fram resultatet for fjerde kvartal.

Merkevarevirksomheten hadde en vekst i fjerne kvartal på 13 prosent. Veksten var drevet av prisøkninger for å kompensere for høy kostnadsøkning på energi, råvarer, emballasje og frakt, skriver Orkla i en børsmelding.

I meldingen kommer det fram at styret i Orkla ønsker å foreslå et utbytte regnskapsåret 2022 på tre kroner per aksje.

Orkla er en av Nordens største produsenter av dagligvarer, og har merker som Sætre, Stabburet, Nidar og Idun.