Fire pågrepet etter voldshendelse i Vest-Telemark

NTB

En mann ble mandag kveld fraktet til sykehus etter en voldshendelse i en kommune i Vest-Telemark. Fire personer er pågrepet.

Politiet ble varslet om vold på en privat adresse like før klokken 23 mandag kveld, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter. Flere politipatruljer ble så sendt til stedet, og fire personer ble pågrepet i et kjøretøy et stykke unna.

Politiet opplyser at fornærmede er sendt til sykehuset i Skien, men skadeomfanget er ukjent, skriver Telemark Arbeiderblad. Det er ikke kjent hva slags relasjon han har til de fire pågrepne, skriver Varden.

Politiet ønsker foreløpig ikke å oppgi hvilken kommune hendelsen har skjedd i. Politiet opplyser at de har undersøkt åstedet og oppretter sak.