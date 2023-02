Undersøkelse: Nordmenn ser noe lysere på økonomien

– Det er mulig at husholdningene nå er i ferd med å bruke opp reservene og derfor ser at ekstra penger må gå til de faste månedlige utgiftene, og at det blir vanskelig å spare, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nordmenn har fortsatt historisk lav tro på økonomien framover. Men Finans Norges siste forventningsbarometer viser noen lysglimt.

– De underliggende indikatorene viser at det er færre som nå er pessimistiske med tanke på både landets og egen økonomi fremover enn ved forrige måling, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finans Norge er del av NHO og representerer finansnæringen i Norge. Hvert kvartal lager de sammen med Kantar et forventningsbarometer som måler norske husholdningers forventninger til sin egen og landets økonomi.

Tror ikke det blir verre

Ved forrige måling viste tallene at det aldri tidligere var målt lavere økonomisk fremtidstro i Forventningsbarometerets historie, som går tilbake til 1992.

– Det at hovedindikatoren flater ut og vi ser små bevegelser opp i enkelte delindikatorer, tolker vi dit hen at folk har tatt inn over seg alle dårlige nyheter knyttet til egen og landets økonomi. Inflasjon, høye energipriser og økte rentekostnader har gjort økonomien strammere for mange, men man tror i alle fall ikke at det blir verre, sier Kreutzer.

Flest pessimister

Blant de fleste inntektsgrupper er det nå mer optimisme å spore, men hos dem som tjener minst, er det ikke kommet noe oppsving.

Det er også fortsatt langt flere økonomiske pessimister enn optimister i Norge. Færre enn i forrige kvartal uttrykker nå et ønske om å nedbetale lån eller spare mer hvis økonomien skulle bli bedre.

– Det er mulig at husholdningene nå er i ferd med å bruke opp reservene og derfor ser at ekstra penger må gå til de faste månedlige utgiftene, og at det blir vanskelig å spare, sier Kreutzer.

Eldre mer positive

I aldersgruppen 60 pluss er økningen i antall som nå har en positiv økonomisk fremtidstro større enn i de andre aldersgruppene.

– Det kan ha sammenheng med at de eldste også er de som har mest på bok og lavest lån og derfor ikke kjenner effekten av de hyppige renteøkningene på lommeboken på samme måte som de yngre, sier Kreutzer.