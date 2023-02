Uante mengder bly på norske skytebaner

NTB

Miljødirektoratet har ingen oversikt over hvor mye bly som ligger på landets rundt 3.000 sivile skytebaner. Nå vil direktoratet prøve å få oversikt.

Forsvaret har brukt millionsummer på å fjerne forurensing på mange av sine skytefelt- og baner. Det gjelder imidlertid ikke de drøye 3.000 sivile skytebanene som finnes i landet, skriver Klassekampen.

Miljødirektoratet bekrefter overfor avisen at det i dag ikke finnes noen samlet oversikt over hvor mye bly og andre miljøskadelige stoffer som befinner seg på de sivile skytebanene rundt om i landet.

Tall fra Det frivillige skyttervesen, Norges største organisasjon for skytesport, anslår at det totalt er over 3.000 skytebaner i Norge og at to tredeler av disse ikke er i bruk.

Miljødirektoratet anslår på sin side at det er rundt 1.800 aktive skytebaner i Norge i dag. De fleste blir brukt til å skyte med rifle og pistol.

Direktoratet gjennomførte nylig en nasjonal kartlegging av omfanget av nedlagte sivile skytebaner. Kartleggingen skal gi direktoratet et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltak framover.