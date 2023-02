Forsvarsdepartementet ser ikke behov for ekstern granskning av E-tjenesten etter terroren i Oslo

To personer ble drept og flere skadd under terrorangrepet i Oslo sentrum i fjor sommer.

NTB

Forsvarsdepartementet lener seg på E-tjenestens redegjørelse og vil ikke åpne for en ekstern granskning etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer.

Det sier departementets pressevakt Marita Isaksen Wangberg til NTB.

– E-tjenesten har levert en redegjørelse med informasjon om saken til Forsvarsdepartementet, som har sendt dette til Justisdepartementet. De har videreformidlet denne til utvalget. Vi ser ikke behov for å gjøre noen ytterligere tiltak nå. Nå avventer vi utvalgets videre arbeid, sier hun.

Mandag skrev VG at Oslo Pride krever at regjeringen setter ned et eksternt utvalg som også gransker E-tjenesten etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer. De får også støtte av terrorsiktede Zaniar Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson.

– En uavhengig gransking støtter jeg så klart. Men den vil måtte komme etter den politietterforskningen som nå pågår. Jeg har nemlig for en tid tilbake bedt politiet om å etterforske Etterretningstjenesten for sin medvirkning i saken, sier forsvareren til NTB.

Politidirektoratet ønsket at også E-tjenesten skulle evalueres etter terrorskytingen i Oslo i fjor, men punktet ble strøket.

E-tjenesten er underlagt Forsvarsdepartementet, mens PST og POD er underlagt Justisdepartementet. Evalueringen av politiet og PST omfatter informasjonen som E-tjenesten selv har overlevert til PST.