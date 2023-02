Forsvarsministeren: Det har vært ukjente ballonger over Norge

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at det er blitt observert ukjente ballonger over norsk territorium.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at det har vært observert ballonger med ukjent opphav over norsk territorium.

Han forteller at det hver dag slippes et stort antall værballonger fra ulike land, men at de fleste av dem sprekker og faller ned etter én til to timer.

– Allikevel skjer det fra tid til annen at ballonger som vi ikke kjenner opphavet til, driver med vinden inn over norsk territorium, sier Gram til Dagbladet.

De siste dagene har amerikanske og canadiske myndigheter observert flere ballonger over amerikansk og canadisk jord, og flere av dem har blitt skutt ned.

Kina har innrømmet at den store ballongen som ble skutt ned utenfor kysten av delstaten South Carolina for åtte dager siden, var kinesisk. USA hevder at det var en spionballong, mens Kina hevder at det var en værballong på avveie.