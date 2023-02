Litauen ønsker norske jagerfly i landet

NTB

Norge har for tiden 200 soldater i Litauen. Landets president håper at Norge igjen sender fly til Nato-styrkene i landet.

– Vi håper å se luftforsvarsstyrkene deres tilbake i landet vårt, som del av Natos luftvernoppdrag. Jeg husker at du, kjære statsminister, har sagt at Østersjøen har blitt et viktig strategisk sjøområde for Norge, sa Litauens president Gitanas Nauseda på en pressekonferanse i Oslo mandag.

Like før hadde han vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som også deltok på pressekonferansen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina økte Norge sitt bidrag til Nato-styrkene i Litauen med 50–60 soldater. Totalt er det nå rundt 200 norske soldater i landet, og de skal i hvert fall være der ut 2023.

– Både Norge og Litauen grenser til Russland. Begge landene er voktere av den ytre Nato-grensen. Så det å styrke Natos østflanke er nødvendig, på samme måte som det er nødvendig å øke forsvarsutgiftene, sa Nauseda.

Støre utelukker ikke fly-bidrag

Støre understreker at Norge tidligere har hatt fly i Litauen som del av et bidrag som roterer mellom Nato-landene. Oppdraget kalles «Baltic Air Policing» og har som mål å beskytte luftrommet i Baltikum.

Støre vil ikke utelukke at det kan være aktuelt å sende fly.

– Men dette er noe vi må diskutere med de andre landene som også er til stede i Litauen, sier han til NTB.

– Er det aktuelt å sende flere norske soldater til Litauen?

– Vi har et høyt antall og har i første omgang fokus på å videreføre det. Så får vi se om det er behov for justeringer, men vi gir et bidrag som Litauen setter stor pris på, sier Støre.

På offisielt besøk

Litauens president er på offisielt besøk i Norge og var mandag også innom Slottet for å spise lunsj med kongeparet og kronprinsen.

Støre påpeker at Norge og Litauen etter hvert har fått et nært samarbeid. Han husker selv da Litauen ble selvstendig for over 30 år siden. Den gang var Støre medarbeider på Statsministerens kontor i Norge.

– Det har nå vært over 30 år med et bilateralt forhold som har utviklet seg. Det er 370 norske bedrifter i Litauen nå og et stort antall litauiske i Norge. Så dette er jo virkelig et land-til-land-samarbeid som har utviklet seg mye på de årene. Det er mye å være glad for, sier han.