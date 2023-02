Avdød mann i 70-årene er siktet for drap – nå har han fått oppnevnt forsvarer

Politiet rykket ut med mange ressurser til Singsaker etter å ha fått melding om en alvorlig hendelse. Foto: Joakim Halvorsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den avdøde mannen som er siktet for drap på to andre i Trondheim i forrige uke.