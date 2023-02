NHO-sjefen forsvarer dagligvarebutikkene: – Det er bra å tjene penger

NHO-sjef Ole Erik Almlid synes ikke det er for dyrt med mat i Norge nå. – Det er bra å tjene penger, sier han til VG.

1. februar gjorde matvareprisene et byks, i forbindelse med det såkalte prisvinduet. Avtalene med leverandørene forhandles to ganger i året, og derfor må prisene justeres.

Siden har det vært full krangel mellom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og dagligvarekjedene.

– Bra å tjene penger

NHO-sjef Ole Erik Almlid synes debatten bærer preg av at man peker på noen.

– Samfunnsansvar er også å sikre at butikken går i pluss. Det er bra å tjene penger og å ha lønnsomme bedrifter, sier Almlid til VG.

VG spør Almlid om han synes det er for dyrt med mat i Norge nå. Det synes han ikke.

– Jeg forstår at noen vil reagere på at jeg sier det. Ja, prisene har økt mer enn vi er vant til, og jeg skjønner godt at det er krevende for mange. Skal butikkene overleve, må de ha et visst overskudd. Det er realiteten, sier han.

Rema 1000 nekter å svare

2. februar, kun én dag etter Rema 1000 og de andre dagligvareaktørene satte opp prisene, valgte Rema 1000 å gå tilbake til de «gamle» prisene.

TV 2 har gått hardt til verks for å få Rema 1000 til å svare på hvordan forbrukerne rammes, nå som Rema 1000 ikke tar den planlagte prisøkningen ut til kundene. Kanalen ønsket også svar på hvilke konsekvenser de tapte ekstrainntektene medfører for butikkjeden.

På spørsmål om hvem som blir sittende igjen med regningen, vil ikke Rema 1000 svare.

Bent Sofus Tranøy er professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.Han føler seg ganske sikker på at Rema 1000 vil forsøke å dytte regningen over på noen andre.

– Noen må betale for dette her

Bent Sofus Tranøy er professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania. Til TV 2 forteller han at han føler seg ganske sikker på at Rema 1000 vil forsøke å dytte regningen over på noen andre.

Tranøy er også medlem av Matkjedeutvalget, og satt i utvalget som utredet maktposisjonen til dagligvarekjedene tilbake i 2011.

– Noen må betale for dette her. Det kan være at de kommer til å lene seg hardere på leverandørene i neste runde, og det kan hende de øker prisene ut til kunden. Dagligvarekjedene har mange måter å gjøre dette på, forklarer Tranøy.