En av fem sier de ikke har nok penger til å dekke økte kostnader

Økte levekostnader gjør at flere strever med å få endene til å møtes. Det siste året har Frelsesarmeen og organisasjoner som deler ut gratis mat, opplevd økt pågang. Arkivfoto

NTB

I en undersøkelse svarer 21 prosent at de ikke har økonomi til å dekke de økte kostnadene i samfunnet.

Undersøkelsen er gjort av Ipsos for Frelsesarmeen. Andelen som sier de selv eller husstanden ikke kan dekke økte kostnader er den samme som i en tilsvarende undersøkelse i november, til tross for at sosialhjelp og flere andre ytelser er blitt økt ekstraordinært.

– I tillegg til økte matpriser har enda en renteøkning dukket opp i nettbanken til folk, og på grunn av inflasjonen spås det flere rentehevinger. Dette kommer på toppen av økte priser på det meste i samfunnet nå og rammer hardt de som allerede sliter, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen i en pressemelding.

Undersøkelsen var rettet mot et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år. Den ble gjennomført i Ipsos’ web-panel i uke 4 og 5 i 2023 og datagrunnlaget består av 1106 respondenter.