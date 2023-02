En person omkom i kollisjon i Harstad

NTB

En person omkom da i en lastebil og en personbil natt til mandag kolliderte i Harstad i Troms og Finnmark.

Ulykken skjedde ved 3-tiden natt til mandag. Personbilen tok fyr, og en person i bilen er bekreftet omkommet, skriver Harstad Tidende om ulykken

– Vi jobber nå med identifisere personen, og kan ikke si noe om kjønn og alder foreløpig, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

– E10 er stengt for stengt for tyngre kjøretøy inntil videre. Det gjenstår undersøkelser på stedet, tvitrer politiet i Troms like før klokken 8 mandag morgen.