NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 13. februar.

E-tjenesten, PST og NSM legger fram trusselvurderinger

Klokken 11.30 mandag legger Etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fram sine trussel- og risikovurderinger. Det siste året har trusselbildet i Norge vært preget av ringvirkninger av Russlands krig i Ukraina, og angrepet i Oslo 25. juni.

Partene i lærerstreiken møtes hos Rikslønnsnemnda

I september i fjor grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter at lærerne hadde streiket siden juni. Mandag møter Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag motparten KS i Rikslønnsnemnda som skal avgjøre utfallet.

Litauens president besøker Norge

Litauens president Gitanas Nauseda besøker Norge mandag. I løpet av dagen skal han blant annet på audiens på slottet, besøke Stortinget og ha et møte med statsminister Støre (Ap) der Ukraina-krigen er blant temaene.

Tyrkias opposisjon presenterer presidentkandidat

Den tyrkiske opposisjonen ventes mandag å avgjøre hvem som skal utfordre president Recep Tayyip Erdogan i valget.

Svekket Liverpool møter byrivalen

Det er duket for et spennende Merseyside-oppgjør når Liverpool tar imot Everton på Anfield. Liverpool sliter hardt om dagen og har kun tatt ett poeng i Premier League etter nyttår. Everton slo på sin side ligaleder Arsenal under sin nye manager Sean Dyche i forrige kamp.