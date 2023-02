Tre fly truffet av lynet i Tromsø

NTB

Tre fly ble truffet av lynet under innflyging til Tromsø lufthavn søndag ettermiddag. Flyene skal nå sjekkes for skader.

Det er Widerøes flygninger fra Bergen og fra Stokmarknes, samt Norwegians flygning fra Oslo som ble rammet av lynnedslagene under innflyging, skriver NRK.

Det bekrefter henholdsvis kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe og kommunikasjonsdirektør Grete Roald i Norwegian.

– Flyet er jo bygd for å tåle et lynnedslag, men det er også prosedyre etter man har hatt et lynnedslag at tekniker må gå over flyet for å sikre at det ikke er skader, sier Brandvoll.

Norwegian bekrefter at de også må få en tekniker til å undersøke deres fly før det kan settes inn i trafikk igjen.

Søndag er det uvær i Nord-Norge. Søndag ettermiddag ble også et SAS-fly tatt av et vindkast og dratt til kanten av rullebanen da det skulle ta av fra Tromsø.