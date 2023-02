Ulv skutt i ulvesonen i Våler

NTB

En ulv er skutt i ulvesonen i Våler kommune søndag, ifølge nettstedet rovdyr.org.

Det er fellingsleder Rune Lien som opplyser om fellingen til nettstedet , som drives av organisasjonen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Til sammen seks ulver er skutt i grensereviret Ulvåa den siste uka.

Flere organisasjoner har klaget vedtaket om jakt i Ulvåa-reviret og to andre revirer inn for domstolen. De forsøkte også å få domstolen til å stoppe jakta midlertidig, inntil søksmålet er avgjort, men det ble avvist etter en anke til Borgarting lagmannsrett. Dermed kunne jakta starte selv om domstolene enda ikke har behandlet spørsmålet om vedtaket er gyldig.

Jakta varer til 15. februar, og det er gitt tillatelse til å felle til sammen 21 ulver i de tre revirene.

Ulvesonen er et område der myndighetene har bestemt at ulven skal få lov å etablere seg. Men regjeringen kom til at det likevel var riktig å tillate felling innenfor sonen, fordi den mener det vil dempe konfliktene om ulveforvaltningen og fordi den norske ulvebestanden er større enn målet Stortinget har satt.

Dyrevelferds- og miljøorganisasjoner mener dette strider mot Norges forpliktelse til å ta vare på den truede arten.