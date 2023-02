NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 12. februar.

Prinsesse Astrid fyller 91 år

Kongens storesøster, prinsesse Astrid fru Ferner, har fyller 91 år i dag. Prinsessen har stadig oppdrag hvor hun representerer kongehuset.

Andre runde av presidentvalget på Kypros

Presidentvalget på Kypros gikk til en andre runde da det ikke ble noen endelig avgjørelse sist søndag. Tidligere utenriksminister Nikos Christodoulides og den tidligere diplomaten Andreas Mavroyiannis er de to gjenværende kandidatene.

Palestinsk-arabisk toppmøte i Egypt

Palestinernes president Mahmoud Abbas er i Kairo for å delta på et møte som arrangeres av Den arabiske liga. Under møtet vil Abbas be om støtte til palestinerne som bor i Jerusalem.

Demonstrasjon i Etiopia

Den ortodokse kirke i Etiopia har oppfordret til fredelige demonstrasjoner i kjølvannet av indre krise og anklager om forfølgelse. Det store flertallet av Etiopias 110 millioner innbyggere tilhører den ortodokse kirken.

Vinner Kilde VM-utforen?

Aleksander Aamodt Kilde har allerede en sølvmedalje fra super-G og er den store favoritten i VM-rennet i utfor i dag. Han har startnummer 15, mens Adrian Smiseth Sejersted starter allerede som nummer 3. VM går i Courchevel og Meribel i Frankrike og varer til 19. februar.

Jaktstart i skiskyting

Både kvinner og menn skal ut på jaktstart i VM i skiskyting i dag, henholdsvis over 10 og 12,5 kilometer. Særling for menn bør det virkelig være gode muligheter for norsk seier, ettersom Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale sikret firedobbelt norsk seier på sprinten i går og dermed starter først i dag. Marte Olsbu Røiseland går ut som nummer fire, etter å ha tatt denne plasseringen på sprinten fredag. VM arrangeres i Oberhof i Tyskland.