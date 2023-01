Imam dømt for hatefulle ytringer mot jøder

NTB

Imam Noor Ahmad er dømt til 60 dagers betinget fengsel og bot på 12.000 kroner for hatefulle ytringer mot jøder.

Ahmad, som har vært imam i Drammen siden 2009, er dømt for to innlegg som han skrev på sin Facebook-profil, skriver Drammens Tidende.

– Min klient ble dømt i tråd med tilståelsen sin. Han er imidlertid veldig lei seg for det som har skjedd, og vil igjen rette en beklagelse til det jødiske samfunnet. Vi vil nå gjennomgå dommen for å vurdere eventuell anke over straffeutmålingen, da tingretten har fastsatt høyere straff enn det rettspraksis tilsier, selv om den var lavere enn det politiet nedla påstand om, sier hans forsvarer, advokat Mads Løsnes.

I mai 2019 skrev Ahmad: «Hitler sparte noen jøder så verden kunne se hvor brutalt dette folket er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem.»

Og i mai 2021 skrev han: «Israel er en sånn djevel at Hitler sparte noen jøder så verden kunne se at dersom de overlevde, ville de fortsette å være en fare for menneskeheten».

Under rettssaken erkjente han straffskyld. Han forklarte at innleggene var en reaksjon på Israels angrep mot palestinerne.