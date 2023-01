Over 1.100 kjøretøy fikk personlige bilskilt i 2022

NTB

I overkant av 11.500 kjøretøy har personlige bilskilt i Norge. Omtrent 1.100 kjøretøy fikk personlige bilskilt i 2022.

– Interessen har holdt seg sånn noenlunde stabil siden vi innførte ordningen i juni 2017, selv om etterspørselen var størst det første året, sier Aleksander Bergli Eriksen i Statens vegvesen.

Et personlig skilt for ordinære bilskilt kan bestå av minst to og maksimalt sju bokstaver eller tall, inkludert mellomrom. Også andrekjøretøy som moped, motorsykler og traktor kan ha personlige skilt.

Det koster 9.000 kroner å få rettigheten til personlige bilskilt.