Ulfsby går av som sjef for Det Norske Teatret før åremålet går ut

NTB

Erik Ulfsby gir seg som sjef på Det Norske Teatret i 2024, ett år før det tredje åremålsperioden går ut.

I en pressemelding opplyser Det Norske Teatret at Erik Ulfsby har meddelt styret at han ønsker å gå ut av åremålet sitt ved utgangen av 2024. Det er et år før utløpet av den tredje åremålsperioden.

Nå ønsker han å bruke tiden annerledes, både profesjonelt og privat.

– De siste årene har vært spesielt krevende for alle, også for meg. Nå planlegger jeg for et roligere liv med mindre ansvar, mer tid til mitt eget kunstneriske virke og mer tid til familien, sier Ulfsby.

Styreleder Hilde Barstad sier styret er takknemlige for jobben Ulfsby har gjort for Det Norske Teatret og er glad for at han skal lede teateret i to år til.

– Når den tid kommer, ønsker styret han lykke til med nye utfordringer. Vi vil nå i samarbeid med de ansatte ved teateret gå i gang med å søke hans etterfølger.