Spesialenheten om Orderud-avgjørelse: – Tas ikke i veldig nær framtid

Per Orderud har anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis.

NTB

Per Orderud har anmeldt en tidligere Kripos-førstebetjent til Spesialenheten. Enheten sier at de vil bruke tid på å bestemme seg for om de vil etterforske.

– Vi har mottatt anmeldelsen og har den til vurdering, men vi har ikke tatt noen avgjørelse om hvorvidt saken skal etterforskes, sier Espen Krogh til NTB.

Han er leder for Felles saksmottak og innledende etterforskning i Spesialenheten for politisaker.

Dagbladet skrev mandag at Per Orderud har anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis i forbindelse med at Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Tore Per Bakken jobbet med Orderud-saken under sin tid i Kripos. Her er han avbildet under rettssaken om drapet på Birgitte Tengs i fjor, hvor han vitnet etter å ha vært krimtekniker på åstedet. Les mer Lukk

Bakken nekter overfor avisen for å ha gjort noe galt.

Per Orderud jobber nå med å få saken sin gjenopptatt, og Gjenopptakelseskommisjonen gjør for tiden undersøkelser i saken.

Espen Krogh sier at Spesialenheten hadde et møte med privatetterforsker Tore Sandberg, som jobber for Per Orderud med å få saken gjenopptatt, den 12. januar i år og at anmeldelsen mot Bakken ble overlevert på dette møtet.

– Vi tar en selvstendig beslutning om hvorvidt vi skal starte etterforskning i alle saker som kommer til enheten. I denne saken tas nok ikke beslutningen i veldig nær framtid, sier han.

Krogh begrunner tidsbruken med at saken også ligger hos Gjenopptakelseskommisjonen.

– Vi må gjøre noen avklaringer knyttet til begjæringen der før vi kan fatte en beslutning, sier han.