Utenlandsk fisker omkom i Barentshavet

NTB

Mannen som falt over bord fra et fiskefartøy i Barentshavet mandag, var en utenlandsk statsborger. Den savnede antas å ha omkommet.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt sier til Sunnmørsposten at mannen var i 30-årene.

– Ut ifra opplysninger vi har fått fra mannskapet, er vår hovedhypotese at det er en arbeidsulykke, sier Thomassen.

Det var klokka 19.05 mandag at Hovedredningssentralen først fikk melding om hendelsen. Mannen falt over bord fra et norsk fiskefartøy rundt 110 nautiske mil øst for øya Hopen i Barentshavet.

Klokka 22.24 samme kveld ble det besluttet å avslutte søket etter mannen. Det var veldig dårlig vær i området mandag og det samme gjelder tirsdag.

Mannen er antatt omkommet ettersom det ikke anses som realistisk at han har overlevd.