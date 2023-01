Dommen etter bunkerfesten i Oslo blir anket

NTB

Dommen der to menn i 20-årene ble dømt til fengsel i halvannet år hver etter den ulovlige festen i en bunker i Oslo blir anket av begge sider.

– Påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen fordi vi mener det er for lite sammenlignbar praksis. Det gjør at vi mener det er et prinsipielt spørsmål om hva som er riktig straff i denne saken. I tillegg mener vi at den konkrete utmålingen er for lav, sier statsadvokat Daniel Sollie til NRK.

To menn i 20-årene ble tidligere denne måneden dømt i Oslo tingrett til ett år og seks måneders fengsel, og til å betale erstatningssummer på rundt 550.000 kroner til de to som ble alvorligst skadd.

Ida Andenæs, som forsvarer en av de dømte, sier at hennes klient anker dommen i sin helhet og at de ber lagmannsretten om å se på både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på nytt.

26 mennesker havnet på sykehus, hvorav to av dem fikk hjerneskade, etter at de pustet inn dieseleksos under en ulovlig ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo i august 2020.