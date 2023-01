NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 31. januar.

IMF noe mer positiv til verdensøkonomien i 2023

Det internasjonale pengefondet (IMF) øker forventningene til verdensøkonomien i 2023 til 2,9 prosents vekst – 0,2 prosentpoeng mer enn ved forrige prognose.

– Året som kommer vil fortsatt være utfordrende. Men det kan godt bli et vendepunkt med vekst som bunner ut og inflasjon som går ned, sier IMFs sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas.

Flere sparkes etter Tyre Nichols-drapet

Brannvesenet i Memphis opplyser mandag at tre av deres ansatte, to helsearbeidere og en sjåfør, har fått sparken i forbindelse med drapet på Tyre Nichols i Memphis i USA.

Ytterligere to politibetjenter er også blitt suspendert. Fra før er fem politibetjenter avskjediget og siktet i saken.

Den svarte 29-åringen døde 10. januar, få dager etter at han ble banket opp og grovt mishandlet av flere politibetjenter.

Biden varsler oppheving av koronaunntakstilstanden i USA

USAs president Joe Biden varsler at han den 11. mai vil oppheve de to parallelle unntakstilstandene som har vært iverksatt for å håndtere koronapandemien.

Opphevingen vil også gjelde forordningen kjent som Title 42, som har begrenset muligheten for asylsøkere til å komme seg til USA over grensen fra Mexico med begrunnelse i å hindre smittespredning.

Australia trapper opp jakten på en forsvunnet radioaktiv kapsel

En liten, radioaktiv kapsel er sporløst borte i Australia. Nå har landets atomsikkerhetsbyrå sluttet seg til de mange som leter etter kapselen.

Atomsikkerhetsbyrået samarbeider med både nødetater og myndighetene i delstaten Vest-Australia for å finne den farlige kapselen, heter det i en uttalelse. De har sendt ut et team med stråleeksperter og satt inn avansert utstyr for å hjelpe til med søket.

Kapselen antas å ha falt av en lastebil på reisen mellom en gruve ved Newman og et lager i Perth – en strekning på 1,400 kilometer.

Kvinne funnet etter stor leteaksjon i Alta



En kvinne ble meldt savnet mandag kveld i Alta, men ble natt til tirsdag funnet av letemannskap. Det ble iverksatt en stor leteaksjon etter kvinnen i 30-årene. Sivile redningsgrupper som Røde Kors og Norske redningshunder bidro i leteaksjonen

Kvinnen skal ha forlatt hjemmet sitt ved 18-tiden i mandag kveld for å gå tur i området ved Skogvannet. Hun ble meldt savnet av pårørende i 23-tiden, skriver NRK.