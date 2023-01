Én mann kritisk skadd i frontkollisjon på Sunnmøre

Trafikkulykke mellom lastebil og personbil på E39 over Ørskogfjellet. Foto: Statens vegvesen / NTB

NTB

Én mann er kritisk skadd etter en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil på E39 på Ørskogfjellet.

– Sjåføren i personbilen er fastklemt, sier operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB mandag kveld.

To personer var involvert i ulykken, og veien ble stengt på stedet som følge av hendelsen. I en oppdatering skriver politiet at lastebilen må tømmes for store mengder gods før den kan berges. Veien vil være åpen i løpet av natten, men det vil bli manuell dirigering tirsdag morgen.

– Begge kjøretøy er ute av veibanen, opplyste politiet mandag kveld.

Den skadde mannen ble fløyet med luftambulanse til Ålesund sykehus. Politiets kriminalteknikere ble sendt til ulykkesstedet.

Politiet meldte om ulykken klokka 18.52.