KLP ber fond være åpne om selskapets investeringer

NTB

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har sendt ut brev til fond de har investert i. Her ber de om ber åpenhet rundt KLPs investeringer.

– Det bør i prinsippet alltid være åpenhet rundt hvem som eier hva. Vi håper at taushetsklausuler forsvinner fullstendig fra fond, sier Aage Schaanning, konserndirektør for økonomi og finans i KLP til Dagens Næringsliv.

KLP er Norges største pensjonsselskap, og har store summer investert i 192 unoterte fond.

Nylig sendte KLP ut et brev til disse fondene. Her ber KLP om at følgende opplysninger skal anses som offentlig informasjon; At KLP er investor i fondet, størrelsen på den totale investeringsforpliktelsen og hvilket år KLP undertegnet sin første investeringsforpliktelse.

Fondene er spredt over hele kloden, og har investert innen eiendom, infrastruktur, gjeld og unoterte selskaper.