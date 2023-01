Per Orderud har anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent for fabrikkering av bevis

Per Orderud mener tidligere Kripos-førstebetjent Tore Per Bakken ikke snakket sant i retten om kriminaltekniske bevis knyttet til merker etter prosjektiler i ulike trestykker. Les mer Lukk

NTB

Drapsdømte Per Orderud har anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis. Bakken omtaler påstandene som oppspinn.