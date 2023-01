Mannen som ble skutt av politiet i Kristiansand, er siktet for ulovlig bevæpning

NTB

Mannen som fredag ble skutt av politiet i Kristiansand, er siktet for ulovlig bevæpning på offentlig sted. Nå overføres saken til et annet politidistrikt.

– Det dreier seg ikke om et skarpt våpen, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det var fredag kveld at politiet skjøt en mann i 30-årene i beinet i Kristiansand sentrum. Det skjedde etter at de fikk melding om at en person gikk med våpen og det oppsto det politiet omtalte som en truende situasjon da de kom i kontakt med ham.

Mannen er nå siktet etter straffelovens paragraf 189, men Bryge vil ikke svare på hva hvorvidt mannen var i besittelse av et luftvåpen. Politiet vil ikke be om at han varetektsfengsles

Mannen er mandag fortsatt innlagt på sykehus, men er ikke livstruende skadd

Politiadvokat Bryge sier at saken kommer til å bli overført til Sørvest politidistrikt, men han vil ikke si noe om årsaken til dette.

Spesialenheten etterforsker politiets rolle i skytingen.