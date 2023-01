Amerikansk offiser vitnet i Helge Ingstad-saken: Gikk i sjokk

NTB

Den amerikanske offiseren som var vaktsjef under opplæring på KNM Helge Ingstad, sier hun gikk i sjokk da fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS i 2018.

Via videolink fortalte den amerikanske offiseren at stemningen på brua var rolig og stille i minuttene før kollisjonen, men at alt endret seg da de forsto at de var på kollisjonskurs med tankskipet.

Da kollisjonen skjedde, forklarte 33-åringen at hun gikk i sjokk, skriver Bergens Tidende.

– Jeg tror det bare svartnet for meg. Jeg gikk i sjokk. Det var ti tusen ting som skjedde samtidig, likevel gikk alt veldig sakte.

Hun var tydelig preget over å fortelle om sekundene før og etter kollisjonen, ifølge NRK.

Etter sammenstøtet ble den amerikanske offiseren sendt ned i offisersmessen, da hun hadde blitt for overveldet, skalv og var til liten hjelp.

– Jeg er takknemlig for at noen så det, og ga meg hjelp i det øyeblikket. Det er ikke den reaksjonen man ønsker å ha i et slikt øyeblikk, men det var det som skjedde, sa offiseren.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november 2018 ved Stureterminalen i Hordaland. Vaktsjefen, som hadde ansvaret for fregatten, er den eneste som er tiltalt etter hendelsen. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen for uaktsom forårsakelse av sjøskade, samt brudd på den militære straffeloven.