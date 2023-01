Spesialenheten kobles på dødsfall i Ålesund

NTB

Spesialenheten skal vurdere om det skal iverksettes etterforskning som følge av at en mann døde etter en hendelse i Ålesund sentrum lørdag.

Politiet i Møre og Romsdal opplyste lørdag at de bisto helsevesenet i forbindelse med en hendelse på åpen gate i Ålesund. En mann hadde behov for akutt helsehjelp og ble fraktet til Ålesund sykehus, der han ble erklært død.

Nå kobles Spesialenheten for politisaker på hendelsen, skriver Sunnmørsposten.

Politiet mente først at dette ikke var en sak for Spesialenheten, men har snudd i spørsmålet.

– Politiet har likevel varslet Spesialenheten slik at de kan ta en selvstendig vurdering om etterforskning skal iverksettes, sier leder for operasjonssentralen til politiet, Erik Steen Mikalsen, til avisen.

Han forklarer hendelsesforløpet med at politiet ble tilkalt til en situasjon hvor de møtte en person som utagerte og åpenbart trengte hjelp, og at det var viktig å få kontroll på mannen.

– Når han motsetter seg og utagerer, må politiet bruke mer makt enn det han bruker for å få kontroll på han. Vi forstår at slik maktanvendelse kan oppleves som voldsom for de som ser på, sier Mikalsen.