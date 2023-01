Nordmann (40) utlevert fra Spania til Irland for tyveri av leiebil

En norsk ingeniør måtte møte for retten her i Dublin District Court etter å ha tatt med seg en leiebil fra Irland til Norge for to år siden.

Nordmannen (40) leide en Audi i Dublin og stakk til Norge med den. To år senere ble han pågrepet i Spania og utlevert til Irland hvor han torsdag måtte svare for tyverianklagene.

Lovens lange arm var virkelig lang for en nordmann (40) som i forrige uke ble stilt for retten i Dublin siktet for tyveri av en leiebil for over to år siden.

Det var i november 2020 den norske ingeniøren fra østlandsområdet dukket opp hos et leiebilfirma i Dublin. Ifølge tiltalen skal han ha brukt falske dokumenter for å få leid en Audi.

Og borte ble han.

Ifølge The Irish Times erklærte nordmannen seg ikke skyldig i biltyveriet, men erkjente dokumentfalsk, da han møtte for Dublin District Court torsdag.

Etterforsker Dominic McGrath fortalte retten at han hadde hatt 14 emailutvekslinger og også telefonsamtaler med nordmannen hvor han hadde oppfordret han til å skaffe seg advokat og komme til Irland for å svare for seg.

Det gjorde 40-åringen ikke.

Beslaglagt



Den norske ingeniøren ble senere stoppet av norsk politi, og bilen ble beslaglagt og sendt tilbake til Irland.

I retten hevdet nordmannen at han hadde fått beskjed fra norsk politi om at saken var avsluttet.

Men slik ser ikke irene på det.

Fra irsk side ble det utstedt en europeisk pågripelsesbegjæring. Den slo inn da 40-åringen forsøkte å komme seg inn i Gibraltar 13. januar. Mannen ble pågrepet og satt 14 dager i spansk varetekt til han onsdag i forrige uke ble utlevert til Irland.

Forsvarer Dominic McGrath ba om løslatelse i påvente av neste rettsmøte. Men retten kom til at det var stor fare for at nordmannen forsvant igjen, og avsa kjennelse for fortsatt varetekt.