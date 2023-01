Færre bedrifter vil jobbe med bærekraft i 2023

NTB

44 prosent av små og mellomstore bedrifter oppgir at de vil gjennomføre bærekraftstiltak i år, en nedgang fra 51 prosent i 2022.

Det kommer fram i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDOs nye nasjonale barometer for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Dårligere økonomi og usikre tider gjør at stadig flere små og mellomstore virksomheter i Norge velger å nedprioritere arbeidet med bærekraftstiltak, skriver Nationen.

– Det er bekymring rundt at færre SMBer planlegger å iverksetter tiltak for bærekraft det kommende året, og fordi langt flere oppgir økonomi som årsak til manglende tiltak. Men det er og optimisme, fordi flere ser at bærekraft skaper bedre lønnsomhet og nye forretningsmuligheter, sier leder for bærekraftig forretningsutvikling i BDO, Gro Hovde Fiksdahl til avisen.