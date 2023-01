Mannen som ble skutt av politiet i Kristiansand, er fortsatt på sykehus

NTB

Mannen som ble skutt av politiet i Kristiansand fredag, har ikke hatt mulighet til å snakke med sin forsvarer. Han er fortsatt innlagt på sykehus.

– Jeg har bare snakket med sykehuset og politiet. Han selv har ikke vært i stand til å snakke med meg i dag, opplyser forsvarer Bjørge Usterud Tveito til Fædrelandsvennen søndag kveld.

Forsvareren vil ikke si noe om hvordan det går med hans klient, men sier at han håper at de to får snakket sammen mandag.

Én tjenesteperson i politiet har status som mistenkt etter skytingen som fant sted i Kristiansand fredag. Personen som ble skutt, behandles lørdag på sykehus.

Det var fredag kveld at en person med våpen ble skutt i beinet av politiet etter en truende situasjon i Kristiansand sentrum. Politiet besluttet lørdag at de skal pågripe mannen som ble skutt. Oppdragsleder Geir Iversen i Agder politidistrikt uttalte, i forbindelse med avgjørelsen om å pågripe personen, at vedkommende er en mann i 30-årene. Han ville ikke si om mannen er kjent for politiet fra tidligere. Politiet kunne ikke opplyse hva mannen formelt er siktet for.