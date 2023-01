Politiet advarer mot vanskelige kjøreforhold

NTB

Politiet i Innlandet ber trafikantene være forsiktige når de skal hjem fra hytta søndag ettermiddag.

– Det er viktigere å komme hjem, enn å ikke komme hjem i det hele tatt.

Det sier operasjonsleder Stig Folstad Hansen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Rundt klokka 15 har patruljer fra distriktet nettopp kommet fram til en ulykke mellom to biler på Messenligvegen i Ringsaker, rett ved kommunegrensa til Lillehammer. Tre voksne og et barn var involvert i ulykken. Alle er kjørt til legevakten for sjekk, men ingen er alvorlig skadd.

Hansen ber derimot trafikantene som skal hjem fra fjellet om å vise hensyn.

– Det er gode kjøreforhold på E6, men på sideveiene og ned fra fjellet, samt riksvei 25 og riksvei 3 er det glatte partier. Bruk god tid og kjør etter forholdene oppfordrer Hansen.

Også i Sørøst politidistrikt har det vært en trafikkulykke søndag ettermiddag. Klokka 14.48 om en ulykke på riksvei 7 mellom to personbiler med til sammen åtte personer. Ulykken skjedde ved Trøstheim i Flå i Hallingdalen.

– Det skal muligens dreie seg om tre kjøretøyer, hvorav en varebil med store skader i front. Det er en ambulanse på stedet som melder at ingen personer i kjøretøyene klager over smerter, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser om at varebilen står levende ute i veibanen og advarer bilister i området om at det kan oppstå trafikale forsinkelser som følge av ulykken. Bilberger er på vei.

– Mange er på vei hjem fra fjellet og vi henstiller til folk å vise hensyn, sier Eriksen.

En snau time etter ulykken opplyser politiet at det meldes om lange køer mot Flå. Bilister på strekningen oppfordres å slippe bilberger fram, da denne er på vei mot skadestedet.