Bonden vigslet til ny biskop i Hamar bispedømme

NTB

Ole Kristian Bonden ble søndag vigslet som ny biskop i Hamar bispedømme. Kong Harald var blant gjestene under den høytidelig gudstjenesten i Hamar domkirke.

Søndag ble Ole Kristian Bonden vigslet i Hamar domkirke. Han tok over etter Solveig Fiske, som har gått av med pensjon. Til stede på den høytidelige vigslingsseremonien søndag, var blant andre kong Harald og flere representanter for det politiske og kirkelige Norge.

Etter at det var lest fra bibelen om tilsynsoppdraget som tilligges biskopen, holdt preses Olav Fykse Tveit, som er den ledende biskopen, en tale før Bonden avla sitt løfte.

Etter et bekreftende håndtrykk knelte den nye biskopen og ble bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende.

Deretter tok den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsatte med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

– En biskop som er glad i folk

– Hamar har fått en biskop som er likandes, glad i folk og glad i Jesus, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum da det ble kjent at Bonden var tilsatt som biskop av Kirkerådet i november.

Biskop betyr «å se til». Biskopen i Hamar har tilsyn med 164 kirkesogn og alle kirkelige tilsatte og øvrige medarbeidere. Sammen med de andre biskopene, har biskopen også ansvar for kirkens lære, skriver Hamar kommune på sine nettsider.

Bonden har siste årene har han vært prost i Sør-Østerdal prosti med arbeidssted i Elverum.

Når folk trenger det

52-åringen følger i sporene til sine forgjengere biskop emeritus Solveig Fiske og Rosemarie Köhn. I sin tilsetningstale sa Bonden at begge hadde vært til stor inspirasjon og forbilder på hva en biskop er.

Ifølge NRK har Bonden tidligere uttalt at han er for likekjønnet vigsel. Han går dermed i fotsporene til sine banebrytende forgjengere som biskop i Hamar bispedømme.

– Mine forgjengere har vært med på å åpne kirken for flere. Jeg har vært prest under de og kjenner en stolthet og et ansvar for å videreføre den folkekirken som de har stått for, sier Bonden.

Han sier at kirken må være tilgjengelig for folk og folks behov.

– Kirken skal være der for folk når de trenger det, har Bonden tidligere sagt.